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Суд оставил под арестом пожарного - фигуранта дела о ЧП в "Зимней вишне"

Происшествия
22 июня, 9:20 дата обновления: 22 июня, 9:30 UTC+3

Начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин является одним из десяти обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ

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Начальник караула пожарно-спасательной части № 2 в Кемерове Сергей Генин

Начальник караула пожарно-спасательной части № 2 в Кемерове Сергей Генин

© Александр Патрин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 22 июня. /ТАСС/. Кемеровский областной суд оставил под арестом начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина - одного из 10 обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", унесшего жизни 60 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе суда в пятницу.

"Постановление Центрального районного суда города Кемерово о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Генина оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.

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Срок содержания под стражей у Генина истекал 11 июня, 5 июня арест был продлен по ходатайству следствия еще на три месяца - до 11 сентября. Тогда Центральный районный суд Кемерова принял решение заочно, так как с 29 мая пожарный находится в исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве, где проходит комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Начальнику караула предъявлено обвинение по статье 293 УК РФ "Халатность". По версии следствия, при тушении пожара в "Зимней вишне" Генин "действовал в нарушение боевого устава" и "ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности". Следователи отмечают, что он проигнорировал информацию от Александра Ананьева, отца трех погибших в ТЦ девочек, который неоднократно указывал ему верный короткий путь на 4-й этаж здания, где в кинотеатре оставались дети. Пожарный последовал за охранником ТЦ, потеряв ценное время, считают следователи.

По версии следствия, из-за халатных действий Генина от отравления продуктами горения, угарным газом и от полученных термических ожогов погибли не менее 37 человек, находившихся в кинозале номер 2 на четвертом этаже. Сам Генин свою вину не признавал. По его словам, пожарные сделали все, что могли.

О пожаре

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят десять человек.

Восемь из них, в том числе начальник караула, были арестованы в конце марта-начале апреля: у Генина срок содержания под стражей истекал 11 июня, у остальных - 25 мая. Центральный районный суд по ходатайству следствия всем им продлил арест еще на 3 месяца. Шесть фигурантов, включая Генина, подавали апелляционные жалобы, но областной суд оставил в силе решение первой инстанции.

Еще два обвиняемых - бывший начальник ГУ МЧС Александр Мамонтов и начальник отдела областного главка МЧС Григорий Терентьев - были задержаны в конце мая. Суд по ходатайству следствия арестовал их до 25 июля, адвокаты обвиняемых также направляли апелляции, но областной суд оставил их без удовлетворения. 

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