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Бывшему замгендиректора Спецстроя Мордовцу предъявили обвинение в получении взятки

Происшествия
22 июня, 9:56 UTC+3

Ранее Хамовнический суд санкционировал арест Александра Мордовца до 22 июля

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Здание Мосгорсуда

Здание Мосгорсуда

© Сергей Савостьянов/ТАCC

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Бывшему заместителю генерального директора Спецстроя России Александру Мордовцу предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба защиты на арест фигуранта.

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"Мордовцу предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - сказал судья, цитируя постановление, добавив, что Мордовец также подозревается по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки").

В конце мая Хамовнический суд санкционировал арест Мордовца до 22 июля.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что уголовное дело связано со строительством космодрома Восточный: якобы, занимая должность первого заместителя директора Спецстроя и руководителя штаба строительства космодрома Восточный, Мордовец в завершающий период строительства подписывал акты о приемке работ, которые на самом деле не производились, либо были выполнены не в полном объеме.

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