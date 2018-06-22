Бывшему замгендиректора Спецстроя Мордовцу предъявили обвинение в получении взятки

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Бывшему заместителю генерального директора Спецстроя России Александру Мордовцу предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба защиты на арест фигуранта.

"Мордовцу предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - сказал судья, цитируя постановление, добавив, что Мордовец также подозревается по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки").

В конце мая Хамовнический суд санкционировал арест Мордовца до 22 июля.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что уголовное дело связано со строительством космодрома Восточный: якобы, занимая должность первого заместителя директора Спецстроя и руководителя штаба строительства космодрома Восточный, Мордовец в завершающий период строительства подписывал акты о приемке работ, которые на самом деле не производились, либо были выполнены не в полном объеме.