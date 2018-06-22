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Бывший вице-премьер Крыма получил 11,5 года колонии за взятку

Происшествия
22 июня, 14:18 дата обновления: 22 июня, 14:36 UTC+3

Олег Казурин также обязан выплатить штраф в размере 56 млн рублей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя в пятницу приговорил к 11 годам и шести месяцам колонии строгого режима бывшего вице-премьера Крыма Олега Казурина за получение взятки в 27 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Путем частичного сложения назначить Казурину наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 56 млн рублей и ограничением свободы на два года", - сказал судья, оглашая приговор.

Предполагаемому подельнику Казурина Михаилу Куркову назначено наказание в виде четырех лет условного лишения свободы с испытательным сроком пять лет.

Защита Казурина  обжаловала вынесенный ему приговор. 

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