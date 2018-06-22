Бывший вице-премьер Крыма получил 11,5 года колонии за взятку

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя в пятницу приговорил к 11 годам и шести месяцам колонии строгого режима бывшего вице-премьера Крыма Олега Казурина за получение взятки в 27 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Путем частичного сложения назначить Казурину наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 56 млн рублей и ограничением свободы на два года", - сказал судья, оглашая приговор.

Предполагаемому подельнику Казурина Михаилу Куркову назначено наказание в виде четырех лет условного лишения свободы с испытательным сроком пять лет.

Защита Казурина обжаловала вынесенный ему приговор.