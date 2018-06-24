Болельщики из Перу намерены подать жалобы в отношении UTair

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Перуанские болельщики, следовавшие транзитом через Тюмень в Москву, собираются предъявить претензии авиакомпании UTair в связи с инцидентом, произошедшим в пятницу на борту рейса Екатеринбург - Тюмень. Об этом сообщается в субботу в Facebook посольства Перу в России.

Посольство отметило, что было проинформировано о том, что все пассажиры "прибыли в Москву в добром здравии". Однако, как утверждает дипломатическая миссия, некоторые граждане собираются подать жалобы в отношении UTair "в связи с предполагаемым нарушением протоколов безопасности, а также из-за задержек, которые в некоторых случаях вызвали проблемы со стыковочными рейсами". В посольстве подчеркнули, что предоставят всю необходимую помощь своим гражданам.

У самолет АTR-72-212А авиакомпании UTair, экипаж которого выполнял вечером в пятницу рейс по маршруту Екатеринбург - Тюмень, при заходе на посадку в аэропорту города Тюмени (Рощино) произошел сбой в работе турбовинтового двигателя №2. Экипажу удалось совершить благополучную посадку самолета. На борту самолета находились болельщики футбольной сборной Перу, следовавшие транзитом через Тюмень в Москву.

В пассажирский салон самолета в результате нештатной работы двигателя через систему кондиционирования попал задымленный от перегретого масла воздух. Это явление было кратковременным, вскоре в салон стал поступать чистый воздух. Возгорания двигателя не произошло, ситуация находилась под полным контролем опытного экипажа воздушного судна, обученного к выполнению посадки на тяге одного двигателя. Безопасности полетов угрозы не было.

Экипаж произвел посадку в аэропорту назначения и самостоятельно зарулил на место стоянки. Пассажиры были высажены штатно, без применения аварийных средств, и по трапу аэропорта покинули борт самолета в обычном режиме. Расследованием всех обстоятельств и причин произошедшего события занимается комиссия Тюменского управления Росавиации.