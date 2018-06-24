Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Болельщики из Перу намерены подать жалобы в отношении UTair

Происшествия
24 июня, 1:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Ранее самолет авиакомпании совершил посадку с неисправным двигателем в аэропорту Тюмени

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Перуанские болельщики, следовавшие транзитом через Тюмень в Москву, собираются предъявить претензии авиакомпании UTair в связи с инцидентом, произошедшим в пятницу на борту рейса Екатеринбург - Тюмень. Об этом сообщается в субботу в Facebook посольства Перу в России.

Посольство отметило, что было проинформировано о том, что все пассажиры "прибыли в Москву в добром здравии". Однако, как утверждает дипломатическая миссия, некоторые граждане собираются подать жалобы в отношении UTair "в связи с предполагаемым нарушением протоколов безопасности, а также из-за задержек, которые в некоторых случаях вызвали проблемы со стыковочными рейсами". В посольстве подчеркнули, что предоставят всю необходимую помощь своим гражданам.

У самолет АTR-72-212А авиакомпании UTair, экипаж которого выполнял вечером в пятницу рейс по маршруту Екатеринбург - Тюмень, при заходе на посадку в аэропорту города Тюмени (Рощино) произошел сбой в работе турбовинтового двигателя №2. Экипажу удалось совершить благополучную посадку самолета. На борту самолета находились болельщики футбольной сборной Перу, следовавшие транзитом через Тюмень в Москву.

В пассажирский салон самолета в результате нештатной работы двигателя через систему кондиционирования попал задымленный от перегретого масла воздух. Это явление было кратковременным, вскоре в салон стал поступать чистый воздух. Возгорания двигателя не произошло, ситуация находилась под полным контролем опытного экипажа воздушного судна, обученного к выполнению посадки на тяге одного двигателя. Безопасности полетов угрозы не было.

Экипаж произвел посадку в аэропорту назначения и самостоятельно зарулил на место стоянки. Пассажиры были высажены штатно, без применения аварийных средств, и по трапу аэропорта покинули борт самолета в обычном режиме. Расследованием всех обстоятельств и причин произошедшего события занимается комиссия Тюменского управления Росавиации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Перу Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике
2
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса"
3
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
4
В ДНР сообщили, что отразили нападение украинских сил на южном направлении
5
Папа Римский заявил, что путь к единству без России невозможен
6
Почему сборная России уже заслужила уважение за выступление на ЧМ-2018
7
В Стамбуле прошли многотысячные митинги за день до выборов в Турции
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости