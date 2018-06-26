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Власти Пензенской области окажут помощь семьям четырех погибших в ДТП

Происшествия
26 июня, 11:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В аварии погибли трое сотрудников администрации и главный библиотекарь Земетчинского района, сообщил губернатор региона Иван Белозерцев

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ТАСС, 26 июня. Семьям четырех человек, погибших в крупном ДТП в Пензенской области, будет оказана вся необходимая помощь. Об этом во вторник в своем аккаунте в Twitter сообщил губернатор области Иван Белозерцев.

В Мокшанском районе Пензенской области на 565-м км автодороги М-5 "Урал" во вторник произошло столкновение пяти легковых и двух грузовых автомобилей. В результате погибли четыре человека и пять пострадали.

"Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная. Пять пострадавших в настоящее время находятся в городской клинической больнице №6", - написал Белозерцев.

Он уточнил, что в аварии погибли трое сотрудников администрации и главный библиотекарь Земетчинского района.

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