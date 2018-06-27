Движение на трассе "Колыма" в Якутии восстановлено

ЯКУТСК, 27 июня. /ТАСС/. Дорожники восстановили разрушенный ливневыми дождями участок автодороги на федеральной трассе "Колыма", соединяющей Якутск и Магадан, сообщили в пресс-службе управления автомобильной дороги "Вилюй" Федерального дорожного агентства.

"Последствия размыва насыпи земляного полотна протяженностью 20 метров ликвидированы, движение осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в среду в связи с обильными осадками разрушен участок федеральной автодороги в 170 км от якутского поселка Теплый Ключ в Томпонском районе.

Движение с двух сторон было остановлено.

По данным ведомства, ливни временно прекратились.