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Движение на трассе "Колыма" в Якутии восстановлено

Происшествия
27 июня, 11:33 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 27, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что из-за дождей разрушился участок федеральной автодороги в 170 км от якутского поселка Теплый Ключ в Томпонском районе

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ЯКУТСК, 27 июня. /ТАСС/. Дорожники восстановили разрушенный ливневыми дождями участок автодороги на федеральной трассе "Колыма", соединяющей Якутск и Магадан, сообщили в пресс-службе управления автомобильной дороги "Вилюй" Федерального дорожного агентства.

"Последствия размыва насыпи земляного полотна протяженностью 20 метров ликвидированы, движение осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в среду в связи с обильными осадками разрушен участок федеральной автодороги в 170 км от якутского поселка Теплый Ключ в Томпонском районе.

Движение с двух сторон было остановлено.

По данным ведомства, ливни временно прекратились.

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