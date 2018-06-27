МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Иркутской области после отказа двигателя, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Нижнеудинского района, где произошел инцидент.

"Самолет вылетел с аэродрома Нижнеудинска, пролетел около пяти километров, после чего у него отказал двигатель, пилот спланировал и совершил жесткую посадку. Погибших и пострадавших нет", - сказал дежурный ЕДДС.

В полиции подтвердили, что причиной посадки стала неполадка двигателя. "Посадка произошла в 15:10 местного времени (10:10 мск), никаких объектов при посадке самолет не задел", - уточнили в ведомстве. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре добавили, что самолет приземлился на острове, расположенном на реке Уда.

В региональном Минздраве добавили, что людям, которые были на борту Ан-2, медицинская помощь не потребовалась.

"По факту аварийной посадки проводится проверка", - сказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

Ранее сообщалось, что частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Иркутской области. На его борту, по предварительным данным, находились два пилота и пассажир. Все они, как отмечалось, получили травмы.

Транспортная прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки, сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Нижнеудинская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности воздушного транспорта в связи с аварийной посадкой самолета Ан-2", - сказали в пресс-службе.

По словам представителя прокуратуры, экипаж, обнаруживший вскоре после взлета неполадки с двигателем, посадил самолете на остров на реке Уда вблизи Нижеудинска. На борту находились два члена экипажа и один сотрудник лесной охраны. По данным ведомства, состояние пострадавших уточняется. Жертв нет.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства Иркутской области, самолёт должен был совершить патрулирование для контроля пожарной обстановки в лесах. По данным властей, на его борту были четыре человека: два члена экипажа и два летчика-наблюдателя. "После взлета двигатель отказал, и они сели на остров. После посадки самолёт перевернулся. Погибших и пострадавших нет. Остров находится примерно в 7 км от Нижнеудинска, и в ближайшее время людей оттуда вывезут", - уточнили в пресс-службе.