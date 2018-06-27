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В Дагестане нашли тело второй из трех пропавших девочек

Происшествия
27 июня, 13:00 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 27, июня. /ТАСС

Тело ребенка обнаружили в трех километрах от села Кикуни Гергебильского района республики

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МАХАЧКАЛА, 27 июня. /ТАСС/. Тело второй из трех пропавших 24 июня девочек обнаружено в 3 км от села Кикуни Гергебильского района Дагестана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Гергебильского района.

"Тело девочки нашли в трех километрах от села Кикуни", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 24 июня трое детей (две девочки 7 лет и одна девочка 8 лет) пропали в селе Кикуни. К поискам привлекли более 800 человек. В понедельник сообщалось, что обнаружены тела двух девочек, затем в ГУ МЧС по республике уточнили, что найдено тело одного ребенка.

Республиканское СУ СКР начал проверку в связи со случившимся.

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