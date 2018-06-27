На Украине следствие по делу капитана российского судна "Норд" продлили до 1 сентября

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Досудебное расследование по уголовному делу в отношении капитана задержанного на Украине российского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко продлено до 1 сентября 2018 года. Об этом в среду сообщила пресс-секретарь так называемой прокуратуры Крыма (входит в структуру Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик.

"По капитану судна "Норд" продлен срок досудебного расследования до 1 сентября 2018 года", - приводит ее слова агентство УНН.

Погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства".

Херсонский городской суд 6 апреля постановил арестовать его до 31 мая с возможностью внесения залога в размере 35,2 тысячи гривен (около $1355), который был внесен в тот же день. 10 апреля он был отпущен под залог с обязательством являться для проведения следственных действий, остальным морякам был назначен административный штраф. В дальнейшем апелляционный суд отказал стороне защиты в удовлетворении жалобы на меру пресечения капитану, оставив в силе решение об аресте.

Горбенко позже было предъявлено еще одно обвинение - по статье о незаконной ловле рыбы. По этому делу ему была избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Капитан должен являться в суд и органы следствия по первому требованию, ему запрещено посещать Крым. Само судно "Норд" было арестовано украинскими властями, его команда пока остается на Украине. Госпогранслужба отказалась выпускать членов экипажа по российским документам, так как официальный Киев считает их гражданами Украины, проживающими в Крыму. Двум из девяти моряков удалось вернуться домой.