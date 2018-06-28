В Калмыкии эвакуировали жильцов одного подъезда дома, где взорвался газ

ТАСС, 28 июня. Из дома в поселке Малые Дербеты в Калмыкии, в одной из квартир которого произошел взрыв газа, эвакуированы 13 человек. Все они размещены у родственников, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Сообщение о ЧП в двухэтажном доме по улице Советской поступило примерно в 16:30 мск. Ранее сообщалось, что после взрыва возникло возгорание на первом этаже на площади 25 кв. м, пожар уже потушен. В результате инцидента пострадали два человека: 15-летняя девочка получила отравление угарным газом, собственник квартиры, где произошел взрыв, был доставлен в больницу с ожогами.

"Разрушения здания нет, частично выбиты стекла, повреждена входная дверь в квартире. Произведена эвакуация 13 человек, они размещены у родственников", - уточнили в пресс-службе.

Как пояснил ТАСС врио главы Малодербетовского района Саранг Лиджиев, в доме 16 квартир, в них проживают около 25 человек. Эвакуированы жильцы квартир только того подъезда, где произошел взрыв: это жильцы четырех квартир, еще в двух никто не проживает.

"Остальные подъезды не пострадали, поэтому люди вернулись в свои квартиры. Угрозы обрушения здания, по предварительной оценке специалистов, нет. От газоснабжения дом отключен, электроснабжение восстановлено частично. На завтра назначено заседание комиссии по ЧС, где будет решен вопрос дальнейшей судьбы данного здания", - отметил Лиджиев.

Он также уточнил, что девочка, отравившаяся угарным газом, отпущена из больницы домой. У второго пострадавшего 1976 года рождения ожоги I-II степени, состояние удовлетворительное, мужчина находится в сознании.