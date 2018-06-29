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Белый дом назвал стрельбу в Аннаполисе "чудовищным актом бессмысленного насилия"

Происшествия
29 июня, 2:19 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, июня. /ТАСС

Пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс выразила соболезнования семьям и близким погибших

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ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в четверг назвала "чудовищным актом бессмысленного насилия" стрельбу в Аннаполисе (штат Мэриленд), в результате которой погибли пять человек. Соответствующую запись она разместила на своей странице в Twitter.

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"Решительно осуждаем чудовищный акт бессмысленного насилия в Аннаполисе (штат Мэриленд). Жестокое нападение на невинных журналистов, выполняющих свою работу, является нападением на всех американцев", - отметила Сандерс. Она выразила соболезнования семьям и близким погибших.

По последним данным властей, при стрельбе на территории главного офиса издания Capital Gazette погибли пять человек, подозреваемый задержан. В полиции полагают, что произошедшее не является терактом. По словам представителей Белого дома, президент Дональд Трамп проинформирован о ЧП.

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