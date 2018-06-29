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Полиция заявила, что стрелок в Аннаполисе целенаправленно напал на редакцию газеты

Происшествия
29 июня, 3:09 дата обновления: 29 июня, 4:03 UTC+3

По последним данным, в результате инцидента погибли пять человек

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Jose Luis Magana

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Следователи считают, что мужчина, открывший стрельбу в Аннаполисе (штат Мэриленд), выбрал в качестве цели именно редакцию издания Capital Gazette или его сотрудников, причины пока неизвестны. Об этом заявил в четверг руководитель окружной полиции Билл Крампфт на пресс-конференции, которую транслировали центральные телеканалы.

"Это была целенаправленная атака на Capital Gazette, - сказал он. "Он [нападавший] вошел в здание с дробовиком и искал своих жертв, когда проходил по нижнему ярусу", - отметил полицейский. Он добавил, что редакция незадолго до нападения получала угрозы через социальные сети. 

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"Мы знаем, что имели место угрозы в отношении Capital Gazette, направленные по социальным сетям, - сказал он. - Мы пытаемся установить, что это был за аккаунт и кто их направил".

Последние из них поступили в среду, уточнил полицейский. "Это были угрозы против Capital в целом", - пояснил Крампфт. 

Он также уточнил, что властям неизвестно о непосредственных связях между подозреваемым и кем-то из сотрудников газеты. "Я не могу сказать, знал он кого-то из сотрудников или выбрал в качестве цели для атаки это издание в целом", - добавил Крампфт.

По последним данным властей, при стрельбе погибли пять человек, ранены двое. Полиция полагает, что произошедшее не является терактом.

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