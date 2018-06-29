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Все убитые в редакции Capital Gazette были сотрудниками издания

Происшествия
29 июня, 5:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, июня. /ТАСС

Жертвами стрельбы стали пять человек

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НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Все пятеро убитых при нападении в четверг на редакцию издания Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд) - сотрудники газеты. Об этом заявил официальный представитель окружной полиции Райан Фрейжер на пресс-конференции, которую транслировали центральные телеканалы.

Фрейжер огласил имена погибших и отметил: "Как я понимаю, все они сотрудники Capital Gazette. По словам стража порядка, убиты Уэнди Уинтерс, Ребекка Смит, Роберт Хайасен, Джералд Фишмэн и Джон Макнамара.

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Согласно информации на сайте Capital Gazette, Хайасен был помощником редактора издания, Уинтерс и Фишмэн - журналистами. Фишмэн, в частности, отвечал за редакционную полосу.

По данным СМИ, стрельбу в редакции открыл житель Мэриленда Джэррод Уоррен Рамос. В 2012 году он обвинил издание в клевете, но суд отказался рассматривать его иск.

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