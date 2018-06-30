Генпрокуратура Узбекистана подтвердила факт переговоров по деньгам Гульнары Каримовой

ТАШКЕНТ, 30 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Узбекистана ведет переговоры по возвращению из Швейцарии части замороженных средств, принадлежащих Гульнаре Каримовой. Об этом в субботу со ссылкой на пресс-секретаря надзорного ведомства Сурайе Рахманову сообщило интернет-издание Podrobno.uz.

"Этот вопрос сейчас решается в сотрудничестве со швейцарскими органами прокуратуры. Как только он будет решен окончательно, мы обязательно сделаем официальное заявление", - сказала Рахманова, слова которой приводит интернет-издание.

Ранее сообщалось, что вопрос возвращения Узбекистану около $800 млн старшей дочери первого президента республики, замороженных на счетах швейцарских банков, практически решен. В частности, узбекская служба "Радио Свобода" сообщала, что правительство Швейцарии удостоверилось в том, что истинным владельцем замороженных денег является Узбекистан, и изменения в узбекском правительстве дают как законное, так и моральное право вернуть стране эти деньги.

Генпрокуратура Узбекистана 28 июля 2017 года сообщила, что в августе 2015 года суд в Ташкенте признал Гульнару Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и других преступлениям и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет. Позже надзорное ведомство сообщило, что в отношении Каримовой возбуждено еще одно уголовное дело по обвинению в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и легализации доходов, полученных преступным путем.

По версии следствия, Каримова с помощью сообщников легализовала на территории 12 зарубежных стран активы на сумму более $1,3 млрд, €63,5 млн, £27,1 млн и 18,5 млн франков. Утверждается, что на территории Швейцарии находятся денежные средства в размере $777,8 млн.

Общая сумма ущерба, причиненного государству и гражданам, по двум уголовным делам против Каримовой составляет 1,27 трлн сумов, $1,6 млрд, €26,1 млн.