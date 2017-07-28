Биография дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 июля 2017 года Генеральная прокуратура Узбекистана распространила заявление, согласно которому дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова виновна в хищениях и вымогательстве денежных средств и приговорена к пяти годам ограничения свободы.

Также в отношении Каримовой расследуется еще одно уголовное дело. В его рамках ей инкриминируются завладение чужим имуществом, необоснованное взимание у абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий, сокрытие иностранной валюты, незаконная продажа радиочастот и земельных участков, вывод полученных преступным путем доходов за рубеж, незаконный вывоз наличных средств. В деле фигурируют суммы в сотни миллионов долларов и евро.

Гульнара Исламовна Каримова родилась 8 июля 1972 г. в Фергане, Узбекской ССР (ныне - Республика Узбекистан) в семье Ислама Абдуганиевича и Татьяны Акбаровны Каримовых. На момент ее рождения отец занимал руководящие должности в Госплане Узбекской ССР, с 1990 г. и до кончины в 2016 г. - первый президент Узбекистана. Мать была научным сотрудником Института экономики Академии наук Узбекистана. В 1978 г. в семье родилась еще одна дочь - Лола.

В 1988 г. Гульнара Каримова окончила юношескую математическую школу в Ташкенте. В 1994 г. получила степень бакалавра по международным отношениям в Ташкентском государственном университете (ныне - Национальный университет Узбекистана), в 2000 г. - магистра в области региональных исследований в Гарвардской школе гуманитарных и естественных наук (США), в 2006 г. - бакалавра по телекоммуникациям в Ташкентском университете информационных технологий. Также в начале 1990-х гг. окончила курсы Института технологий моды в Нью-Йорке.

Доктор политических наук. Диссертацию защитила в 2001 г. в Университете мировой экономики и дипломатии (Ташкент; тема неизвестна).

В 1987 г., в возрасте 15 лет, начала работать в канцелярии Главного управления статистики Узбекской ССР. В 1990 г. работала переводчиком в Торгово-промышленной палате Узбекистана. В 1994-1996 гг. - стажер-преподаватель на кафедре политологии Университета мировой экономики и дипломатии. В 1996-1998 гг. и 2000-2003 гг. - советник министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова, в 2005-2008 гг. - советник главы МИД Владимира Норова. В апреле-августе 1998 г. - советник при постоянном представительстве Узбекистана в ООН в Нью-Йорке.

В 2008 г. - заместитель министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова по вопросам культурного и гуманитарного сотрудничества. С сентября 2008 г. по январь 2010 г. - чрезвычайный и полномочный посол, постоянный представитель Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве.

С января 2010 г. до назначения нового посла в августе 2011 г. - посол Узбекистана в Испании. Затем до 2013 г., предположительно, оставалась в ранге чрезвычайного и полномочного посла.

Параллельно дипломатической работе Гульнара Каримова активно занималась бизнесом и общественной деятельностью. В 2006 г. создала собственный бренд одежды и ювелирных украшений Guli, В 2007-2013 гг. - руководитель фонда "Форум культуры и искусства Узбекистана", который был официальным партнером ЮНЕСКО. Также основала и руководила узбекистанскими общественными организациями "Центр политических исследований", благотворительным фондом "Мехр нури" и т. д.

Оппозиционные СМИ в Узбекистане и иммигрантская пресса утверждали, что Ислам Каримов рассматривал дочь в качестве возможного преемника на посту президента.

Пела, сочиняла стихи и музыку под псевдонимом Гугуша. Записала несколько песен и видеоклипов с такими известными певцами и актерами, как Хулио Иглесиас, Монтсеррат Кабалье, Жерар Депардье. В 2012 г. совместно с российским продюсером Максимом Фадеевым выпустила первый свой альбом Googoosha (на английском языке).

Осенью 2012 г. Каримова оказалась в центре коррупционного скандала. По утверждению Би-би-си и ряда других СМИ, телекоммуникационные компании TeliaSonera (Швеция), работавшая в Узбекистане под брендом Ucell, а также российские "Вымпелком" и МТС, могли быть причастны к перечислению средств офшорным фирмам, которые контролировались Каримовой.

Предполагалось, что взятки должны были обеспечить права на увеличение коммерческого присутствия этих компаний на рынке Узбекистана. По данным СМИ, совокупно Каримова могла получить порядка $1 млрд, деньги были легализованы путем покупки зарубежных активов, включая виллу в Швейцарии. Уголовным делом об отмывании средств, центральным фигурантом которого стал помощник Каримовой Алишер Эргашев, занялись правоохранительные органы Швеции, Швейцарии и Франции.

3 июля 2013 г. по запросу швейцарской прокуратуры полиция Франции обыскала две парижские квартиры, принадлежащих Каримовой. Обыск проводился по делу об отмывании денег. 13 июля AFP со ссылкой на МИД Узбекистана сообщило, что Каримова лишена дипломатического иммунитета. Вскоре после этого она была взята под домашний арест.

До августа 2014 г. пресса публиковала послания Каримовой, в которых она обвиняла в скандале вокруг своей персоны родную мать Татьяну, сестру Лолу с ее мужем и сотрудников нацбезопасности Узбекистана. Вскоре после этого, по сообщениям СМИ, ей запретили пользоваться интернетом. Ислам Каримов до своей смерти в 2016 г. не комментировал причины опалы своей старшей дочери.

Гульнара Каримова разведена, бывший супруг (1991-2001) - афганский узбек, гражданин США Мансур Максуди. Имеет сына Ислама (род. 1992) и дочь Иман (1999).