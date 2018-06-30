Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посольство находится в контакте с властями РФ в связи с гибелью гражданина Индии в Сочи

Происшествия
30 июня, 18:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Ранее при столкновении такси с автобусом на автодороге "Адлер - Красная Поляна" погибли водитель и пассажир

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Посольство Индии находится в контакте с российскими властями в связи с гибелью болельщика из этой страны в ДТП в Сочи, сообщил в субботу ТАСС пресс-секретарь посольства Амарендра Парида.

Ранее сообщалось, что рано утром в субботу на автодороге "Адлер - Красная Поляна" такси, выехав на полосу встречного движения, столкнулось с автобусом. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия, еще один пассажир получил травмы. Уточнялось, что за рулем такси был гражданин России, а оба пассажира - граждане Индии.

"Да, мы в курсе ситуации. Мы находимся в контакте с российскими властями. <…> Да, наши граждане находились в России в качестве болельщиков чемпионата мира по футболу", - сказал Парида.

Он уточнил, что также посольство находится в контакте с родственниками погибшего. "Будем предпринимать шаги для возвращения тела на родину", - добавил собеседник.

Представитель посольства также подтвердил информацию о том, что получивший травмы в результате ДТП гражданин Индии сейчас находится в больнице.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Индия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сборная Франции обыграла аргентинцев и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу
2
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
3
Суд в Стокгольме признал право польской PGNiG требовать снижения цены на российский газ
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
6
Сотрудника "Водоканала" в Пермском крае уволили после его заявления о "налоге на дождь"
7
МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта "Миссия Сибирь"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости