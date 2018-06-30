Посольство находится в контакте с властями РФ в связи с гибелью гражданина Индии в Сочи

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Посольство Индии находится в контакте с российскими властями в связи с гибелью болельщика из этой страны в ДТП в Сочи, сообщил в субботу ТАСС пресс-секретарь посольства Амарендра Парида.

Ранее сообщалось, что рано утром в субботу на автодороге "Адлер - Красная Поляна" такси, выехав на полосу встречного движения, столкнулось с автобусом. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия, еще один пассажир получил травмы. Уточнялось, что за рулем такси был гражданин России, а оба пассажира - граждане Индии.

"Да, мы в курсе ситуации. Мы находимся в контакте с российскими властями. <…> Да, наши граждане находились в России в качестве болельщиков чемпионата мира по футболу", - сказал Парида.

Он уточнил, что также посольство находится в контакте с родственниками погибшего. "Будем предпринимать шаги для возвращения тела на родину", - добавил собеседник.

Представитель посольства также подтвердил информацию о том, что получивший травмы в результате ДТП гражданин Индии сейчас находится в больнице.