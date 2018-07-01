СМИ: в Торонто застрелили рэпера Smoke Dawg

ТАСС, 1 июля. Канадский рэпер Smoke Dawg застрелен в субботу вечером в Торонто. Об этом в воскресенье пишет журнал New Musical Express.

Rapper Smoke Dawg shot dead in Toronto https://t.co/SQaVn85zp1 pic.twitter.com/i0nR3Nbutx — NME (@NME) 1 July 2018

Ранее телеканал CTV сообщил, что два человека скончались от огнестрельных ранений, полученных в результате стрельбы в центральной части Торонто на пересечении улиц Куин и Питер. Предположительно, огонь открыли двое неизвестных, которые скрылись с места преступления на автомобиле.

О том, что среди погибших оказался 21-летний Smoke Dawg, сообщили его друзья в социальных сетях, выразив свои соболезнования. Полиция, однако, пока не подтвердила личность жертв.

Smoke Dawg известен сотрудничеством с исполнителями Скепта и Дрейк. Сообщается, что молодой рэпер работал над своим первым студийным альбомом.