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СМИ: в Торонто застрелили рэпера Smoke Dawg

Происшествия
1 июля, 19:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Полиция пока не подтвердила такую информацию

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ТАСС, 1 июля. Канадский рэпер Smoke Dawg застрелен в субботу вечером в Торонто. Об этом в воскресенье пишет журнал New Musical Express.

Ранее телеканал CTV сообщил, что два человека скончались от огнестрельных ранений, полученных в результате стрельбы в центральной части Торонто на пересечении улиц Куин и Питер. Предположительно, огонь открыли двое неизвестных, которые скрылись с места преступления на автомобиле.

О том, что среди погибших оказался 21-летний Smoke Dawg, сообщили его друзья в социальных сетях, выразив свои соболезнования. Полиция, однако, пока не подтвердила личность жертв.

Smoke Dawg известен сотрудничеством с исполнителями Скепта и Дрейк. Сообщается, что молодой рэпер работал над своим первым студийным альбомом.

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