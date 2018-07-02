В США при нападении на дом мигрантов в Айдахо пострадали шестеро детей и трое взрослых

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Стражи порядка в городе Бойсе (штат Айдахо) сообщили в воскресенье, что шестеро из девяти пострадавших при нападении на дом, где живут мигранты, являются детьми. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте управления.

Инцидент имел место в субботу вечером. Все девять человек получили ножевые ранения, четверо находятся в тяжелом состоянии.

В совершении преступления подозревают местного жителя Тимми Киннера, он арестован, ему предъявлены обвинения. По данным полиции он сам некоторое время жил в доме, о котором идет речь. В пятницу его попросили выселиться, после чего он совершил нападение.

По данным агентства Associated Press, пострадавшим детям от 3 до 12 лет. В момент нападения в доме праздновали день рождения трехлетней девочки.