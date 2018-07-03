Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: пожар на Мингечаурской ГРЭС в Азербайджане потушен

Происшествия
3 июля, 1:51 UTC+3 БАКУ БАКУ 3, июля. /ТАСС

Ранее глава компании Azerenerji Этибар Пирвердиев заявил, что на электростанции произошла авария, это привело к прекращению подачи электроэнергии на большей части страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАКУ, 3 июля. /ТАСС/. Пожар на крупнейшей электростанции Азербайджана - Мингечаурской ГРЭС, приведший к отключению электричества на большей части страны, потушен. Как сообщает бакинское информационное агентство APA со ссылкой на источники в МЧС, в ближайшее время будет восстановлена подача света в города и районы республики.

"Пожар на ГРЭС полностью потушен, проводятся работы по охлаждению, ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении. Представитель МЧС отметил, что подача электричества будет восстанавливаться поэтапно. Он также подчеркнул, что в результате аварии на ГРЭС погибших и пострадавших нет.

В понедельник ближе к полуночи прекратилась подача электроэнергии на большей части территории Азербайджана. По данным главы компании Azerenerji Этибара Пирвердиева, причиной тому стала авария на Мингечаурской ГРЭС, где из-за аномальной жары вышла из строя часть системного оборудования. Подача электричества в Баку пока не восстановлена.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Азербайджан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В России вступил в силу закон, позволяющий определять пьяных водителей по анализу крови
3
В Таиланде нашли живыми пропавших в затопленной пещере школьников
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
6
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
7
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости