Суд 9 июля проверит законность ареста таксиста, въехавшего в пешеходов в центре Москвы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд 9 июля проверит законность ареста таксиста Чынгыза Анарбека, въехавшего в группу пешеходов в центре Москвы, в результате чего восемь человек получили травмы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Заседание назначено на 9 июля в 10:40 мск", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла вечером 16 июня на улице Ильинке. Водитель такси выехал на тротуар, наехал на группу пешеходов и попытался сбежать, но был пойман прохожими и передан в руки полиции. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

По данным департамента здравоохранения Москвы, при наезде травмы получили восемь человек, из них трое иностранных граждан - две гражданки Мексики, одна - Украины.

Позднее водитель рассказал, что перед происшествием провел за рулем около 20 часов. Попытку сбежать с места происшествия он объяснил тем, что испугался ответственности за случившееся. Он также отметил, что перед работой не употреблял алкоголь.