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Суд 9 июля проверит законность ареста таксиста, въехавшего в пешеходов в центре Москвы

Происшествия
4 июля, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В результате ДТП восемь человек получили травмы

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд 9 июля проверит законность ареста таксиста Чынгыза Анарбека, въехавшего в группу пешеходов в центре Москвы, в результате чего восемь человек получили травмы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Заседание назначено на 9 июля в 10:40 мск", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла вечером 16 июня на улице Ильинке. Водитель такси выехал на тротуар, наехал на группу пешеходов и попытался сбежать, но был пойман прохожими и передан в руки полиции. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

По данным департамента здравоохранения Москвы, при наезде травмы получили восемь человек, из них трое иностранных граждан - две гражданки Мексики, одна - Украины.

Позднее водитель рассказал, что перед происшествием провел за рулем около 20 часов. Попытку сбежать с места происшествия он объяснил тем, что испугался ответственности за случившееся. Он также отметил, что перед работой не употреблял алкоголь.

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