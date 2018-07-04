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В Сочи автомобиль вылетел на тротуар

Происшествия
4 июля, 19:02 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 4, июля. /ТАСС

В результате инцидента погиб один человек

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СОЧИ, 4 июля. /ТАСС/. Один пешеход погиб, еще трое получили травмы, попав под колеса автомобиля, выехавшего на тротуар в Сочи, сообщили  в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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"В результате ДТП на месте погиб 63-летний местный житель, еще три пешехода с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, местный житель 1995 года рождения, двигаясь со стороны Центрального района Сочи, уснул за рулем и через полосу встречного движения выехал на тротуар, где совершил наезд на пешеходов.

Информация об аварии поступила в дежурную часть УВД по городу Сочи около 14:00 мск. ДТП произошло на улице Армавирской - участке дороги Джубга - Сочи.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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