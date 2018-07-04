В Сочи автомобиль вылетел на тротуар

СОЧИ, 4 июля. /ТАСС/. Один пешеход погиб, еще трое получили травмы, попав под колеса автомобиля, выехавшего на тротуар в Сочи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В результате ДТП на месте погиб 63-летний местный житель, еще три пешехода с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, местный житель 1995 года рождения, двигаясь со стороны Центрального района Сочи, уснул за рулем и через полосу встречного движения выехал на тротуар, где совершил наезд на пешеходов.

Информация об аварии поступила в дежурную часть УВД по городу Сочи около 14:00 мск. ДТП произошло на улице Армавирской - участке дороги Джубга - Сочи.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.