Король Таиланда потребовал скорейшей эвакуации школьников из пещеры Кхао Луанг

БАНГКОК, 5 июля. /ТАСС/. Двенадцать школьников из футбольной команды, а также их тренер, которых обнаружили в частично затопленной пещере Кхао Луанг в Таиланде, должны быть эвакуированы оттуда как можно скорее. Как пишет в четверг газета Bangkok Post, об этом заявил король Маха Вачиралонгкорн (Рама Х).

По словам заместителя премьер-министра, министра обороны Правита Вонгсувана, дети и их сопровождающий должны быть извлечены из подземелья как можно быстрее. "Король дал инструкции всем спасателям, согласно которым 13 человек должны быть скорее эвакуированы из пещеры", - отметил он. Рама Х также подчеркнул, что данная ситуация должна быть подробно изучена для будущих операций в подобных ситуациях.

Вместе с тем местные власти до сих пор не решили, когда начнется процесс эвакуации, который зависит от уровня воды в пещере, где часть участков затоплена и мешает выбраться футболистам на поверхность. Кроме того, они больше склоняются к извлечению ребят с использованием аквалангов. Несмотря на дожди, откачка воды продолжается, но она уходит из пещеры по 1 см в час. При этом все попавшие в ловушку 13 человек получают питание и медикаменты.

Ранее спасатели также рассматривали вариант извлечения школьников и тренера, пробурив в поверхности пещеры отверстия. Специалисты уже наметили 13 отверстий, три из них пробурили, однако самое протяженное из них получилось глубиной 400 м, и до необходимого места спасателям так и не удалось добраться.