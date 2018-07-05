Энергетики установили все опоры ЛЭП, разрушенные непогодой в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 5 июля. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные бригады установили все опоры линий электропередачи, которые упали 3 июля из-за шквалистого ветра в Цильнинском районе Ульяновской области. Об этом сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь министерства строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области Елена Айзатуллова.

Шквалистый ветер с грозой в Цильнинском районе Ульяновской области 3 июля повредил опоры линий электропередачи. Это привело к отключениям электроэнергии в 49 населенных пунктах. Причиной нарушения электроснабжения стало падение восьми железобетонных опор на трех воздушных линиях 110 кВ.

"На данный момент все восемь поврежденных опор установлены, ведутся работы по восстановлению проводов. Планируется завершить работы в течение дня", - сказала собеседница агентства.

Сейчас дома местных жителей, пострадавшие от последствий непогоды, запитаны по резервной схеме электроснабжения. Последствия непогоды помогают ликвидировать аварийно-восстановительные бригады из Оренбургской, Самарской, Пензенской областей и Чувашии. Работы ведутся с вечера 3 июля в круглосуточном режиме.

Кратковременные отключения электроэнергии из-за непогоды также произошли в Ульяновском и Чердаклинском районах. Несколько деревьев, упавших из-за сильного ветра, также повредили шесть крыш многоквартирных домов на станции "Лаишевка" в Ульяновском районе Ульяновской области. На данный момент работы по восстановлению кровли завершены.