Три населенных пункта остались без электричества из-за подтопления дороги в Приэльбрусье

НАЛЬЧИК, 5 июля. /ТАСС/. Три населенных пункта с населением около 1,5 тыс. человек остались без электричества в результате подъема уровня воды в реке Баксан и подтопления дороги в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"По состоянию на 10:00 в Эльбрусском районе в результате подъема уровня воды и подтопления участков автодороги А-158 Прохладный - Баксан - Азау отрезанными остаются три населенных пункта… с населением 1493 человека. В целях обеспечения безопасности в населенных пунктах Терскол, Байдаево, Тегенекли отключена подача электроэнергии. В поселке Тегенекли на участке автодороги поврежден мост", - говорится в сообщении ведомства.

В МЧС также уточнили, что для обеспечения воздушного сообщения с отрезанными населенными пунктами отправлена заявка привлечения двух вертолетов МЧС России, на месте работает правительственная комиссия КБР.

"Информация о поврежденных участках дорожного полотна автодороги уточняется. На месте работает специальная техника", - добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в результате прохождения обильных осадков и подъема уровня реки Баксан произошло подтопление участков автодороги А-158 Прохладный - Баксан - Азау. В настоящее время дорога перекрыта. По информации МЧС, вероятность сильных осадков на территории республики сохранится в ближайшие трое суток.