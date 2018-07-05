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Число жертв ДТП с участием микроавтобуса под Смоленском увеличилось до двух

Происшествия
5 июля, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Региональное управление СКР проводит доследственную процессуальную проверку

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ТАСС, 5 июля. Число жертв ДТП с участием трех фур и микроавтобуса в Смоленской области увеличилось до двух. Следователи проводят проверку по факту происшествия, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по Смоленской области.

"Сафоновским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Смоленской области начато проведение доследственной процессуальной проверки о массовой аварии, произошедшей в Сафоновском районе. Предварительно установлено, что 5 июля 2018 года около 3 часов ночи в районе поста ГИБДД, на 297 километре федеральной автодороги М-1, произошло ДТП с участием грузопассажирского микроавтобуса и трех фур, в результате которого погибли два человека: водитель и пассажир микроавтобуса", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг в результате ДТП один человек погиб, еще один был госпитализирован. Затруднений движения на трассе М-1 "Беларусь" нет.

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