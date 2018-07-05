РЖД окажет помощь семье помощника машиниста, погибшего в ДТП с поездом под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июля. /ТАСС/. Глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров поручил оказать помощь семье погибшего помощника машиниста в ДТП с поездом и грузовиком "КамАЗ" в Ростовской области, сообщает пресс-служба компании.

Как сообщалось, инцидент произошел в Азовском районе Ростовской области на участке Северо-Кавказской железной дороги. Пассажирский поезд следовал по маршруту Архангельск - Новороссийск. В результате столкновения погибли помощник машиниста и водитель грузовика, двое пострадали, но от госпитализации отказались. Южная транспортная прокуратура и Южное следственное управление на транспорте СК РФ проводят проверку.

"Обращаю внимание и прошу, чтобы и семье погибшего, и пострадавшему машинисту обязательно была оказана вся необходимая помощь", - цитирует пресс-служба слова Белозерова.

По данным пресс-службы, Белозеров провел совещание, посвященное итогам работы компании в июне и в I полугодии 2018 года. Глава компании отдельно остановился на теме производственной безопасности на железной дороге. Также он поручил проработать совместно с машиностроителями вопрос оборудования перспективных локомотивов дополнительными системами безопасности машиниста, добавили в пресс-службе.