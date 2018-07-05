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Напавших на школу в Перми подростков перевели в "Бутырку"

Происшествия
5 июля, 14:52 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 5, июля. /ТАСС

В учреждении обвиняемые пройдут психологическую и психиатрическую экспертизы

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ПЕРМЬ, 5 июля. /ТАСС/. Два подростка, которые подозреваются в покушении на убийство двух и более лиц, находятся в СИЗО-2 города Москвы, где проходят психологическую и психиатрическую экспертизы. Об этом сообщил в четверг журналистам уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков.

"Оба подростка находятся в Бутырке и проходят психиатрическую и психологическую экспертизу в институте Сербского. Экспертиза пока не завершена," - сказал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. Подростков этапировали в Москву через две недели после выписки из пермской больницы, куда они были госпитализированы после ранения друг друга во время нападения на школьников в одной из пермских школ, пояснил Миков.

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Напавшие на детей в пермской школе подростки не смогли объяснить мотивы своего поступка

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, 15 января десятиклассник и его несовершеннолетний знакомый пришли в школу с ножами и, войдя в класс, где занимались четвероклассники, нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения, после чего ранили друг друга. Пострадали 15 человек, 12 были госпитализированы. Краевое следственное управление возбудило уголовное дело, нападавшие арестованы, им предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних.

Учительнице школы Наталия Шагулина, которая при нападении подростков с ножами на школьников получила 17 ножевых ранений, защищая детей, по указу президента РФ Владимира Путина награждена медалью "За отвагу".

Четвероклассники, которые пострадали во время нападения, их родители и классная руководительница Наталья Шагулина до 11 июля отдыхают в лагере "Артек", расходы на путевки оплатило Министерство образования РФ.

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