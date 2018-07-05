Причиной пожара в грозненской многоэтажке в марте стала халатность управляющей компании

ГРОЗНЫЙ, 5 июля. /ТАСС/. Халатность управляющей компании стала причиной пожара в многоэтажном доме в Грозном (Чеченская Республика), который горел в марте этого года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

"В ходе прокурорской проверки установлено, что управляющей компанией, осуществляющей управление указанным многоквартирным домом, не обеспечено проведение обработки деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом. Не принимались меры по оборудованию устройств внутриквартирного пожаротушения", - говорится в сообщении.

Эвакуационные выходы в доме оказались заблокированы. В настоящий момент нарушения устранены. "Директор управляющей компании привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 "Нарушение требований пожарной безопасности", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пожар произошел вечером 3 марта на чердаке жилого дома в центе Грозного. Общая площадь возгорания составила 200 кв м, оно было ликвидировано в 19:46. Пострадавших не было.

В пресс-службе Южного регионального центра МЧС ТАСС сообщали, что в ходе ликвидации последствий горения удалось избежать перехода огня на соседние здания, в том числе торговый центр, а также в квартиры. Огонь локализовали на уровне чердачного помещения.