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Причиной пожара в грозненской многоэтажке в марте стала халатность управляющей компании

Происшествия
5 июля, 18:30 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 5, июля. /ТАСС

Деревянные конструкции здания оказались не обработаны огнезащитным составом, а в квартирах отсутствовало оборудование для пожаротушения

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ГРОЗНЫЙ, 5 июля. /ТАСС/. Халатность управляющей компании стала причиной пожара в многоэтажном доме в Грозном (Чеченская Республика), который горел в марте этого года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

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"В ходе прокурорской проверки установлено, что управляющей компанией, осуществляющей управление указанным многоквартирным домом, не обеспечено проведение обработки деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом. Не принимались меры по оборудованию устройств внутриквартирного пожаротушения", - говорится в сообщении.

Эвакуационные выходы в доме оказались заблокированы. В настоящий момент нарушения устранены. "Директор управляющей компании привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 "Нарушение требований пожарной безопасности", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пожар произошел вечером 3 марта на чердаке жилого дома в центе Грозного. Общая площадь возгорания составила 200 кв м, оно было ликвидировано в 19:46. Пострадавших не было.

В пресс-службе Южного регионального центра МЧС ТАСС сообщали, что в ходе ликвидации последствий горения удалось избежать перехода огня на соседние здания, в том числе торговый центр, а также в квартиры. Огонь локализовали на уровне чердачного помещения.

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