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Пожар в многоэтажке в Грозном полностью потушен

Происшествия
26 марта, 20:14 дата обновления: 26 марта, 20:37 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 26, марта. /ТАСС

По предварительным данным, пострадавших нет

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ГРОЗНЫЙ, 26 марта. /ТАСС/. Пожарные полностью потушили возгорание в многоэтажном доме в Грозном, рассказали ТАСС в понедельник в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составила 200 кв. м. Данных о пострадавших нет.

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"В 19:46 пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел в понедельник вечером на чердаке жилого дома в центре Грозного. Эвакуировано было более 200 человек.

Представитель регионального МЧС сообщил, что пожарным удалось не допустить перехода огня на соседние строения.

 

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