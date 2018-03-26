Пожар в многоэтажке в Грозном полностью потушен

ГРОЗНЫЙ, 26 марта. /ТАСС/. Пожарные полностью потушили возгорание в многоэтажном доме в Грозном, рассказали ТАСС в понедельник в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составила 200 кв. м. Данных о пострадавших нет.

"В 19:46 пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел в понедельник вечером на чердаке жилого дома в центре Грозного. Эвакуировано было более 200 человек.

Представитель регионального МЧС сообщил, что пожарным удалось не допустить перехода огня на соседние строения.