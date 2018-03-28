Причиной пожара в жилом доме в Грозном предварительно стал человеческий фактор

ГРОЗНЫЙ, 28 марта. /ТАСС/. Причиной пожара, произошедшего вечером 26 марта в 12-этажном жилом доме в Грозном, в результате которого сгорела кровля здания, по предварительным данным, стал человеческий фактор, сообщил в среду главный государственный инспектор Чеченской Республики по пожарному надзору Резван Залаев.

"При осмотре места происшествия установлено, что очаговая зона находилась в трех метрах от входа в чердачное помещение на уровне пола. В данном случае причиной пожара являлось внесение источника открытого огня в очаговую зону, от которого загорелись горючие материалы и конструкции. Каких-либо иных источников зажигания, имеющих причинно- следственную связь, в ходе исследования не обнаружено", - приводит слова Залаева пресс-служба управления МЧС по Чечне.

Вечером 26 марта в центре Грозного загорелась кровля 12-этажного жилого дома по улице Ахмата-Хаджи Кадырова. Из здания эвакуировали 145 человек. В результате пожара никто не пострадал. Спасателям удалось не допустить распространения огня на квартиры и расположенный рядом торговый центр.

По данным мэрии города, в результате пожара полностью сгорела кровля дома, причинен ущерб нескольким квартирам. Строителям предстоит заново возвести крышу, заменить лифт. Жильцы вернулись в свои квартиры.