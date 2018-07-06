В Дагестане отстранили от должности разыскиваемого главу бюро медико-социальной экспертизы

МАХАЧКАЛА, 6 июля. /ТАСС/. Суд в Махачкале отстранил от должности руководителя ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан" Магомеда Махачева, его заместителя, а также еще трех сотрудников учреждения, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Об этом ТАСС в пятницу сообщил представитель пресс-службы прокуратуры Дагестана.

"Советский районный суд города Махачкалы удовлетворил ходатайства следствия об отстранении от занимаемых должностей руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана, его заместителя и еще трех сотрудников", - сказал собеседник агентства.

В конце мая в отношении Махачева и нескольких его подчиненных были возбуждены уголовные дела. В доме Махачева провели обыск, сам чиновник скрылся от правоохранительных органов. Позднее были задержаны три заместителя Махачева. Магомед Махачев объявлен в международный розыск.