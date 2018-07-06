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В Дагестане отстранили от должности разыскиваемого главу бюро медико-социальной экспертизы

Происшествия
6 июля, 12:11 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 6, июля. /ТАСС

Суд также удовлетворил ходатайства следствия об отстранении от занимаемых должностей заместителя Магомеда Махачева и еще трех сотрудников учреждения

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МАХАЧКАЛА, 6 июля. /ТАСС/. Суд в Махачкале отстранил от должности руководителя ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан" Магомеда Махачева, его заместителя, а также еще трех сотрудников учреждения, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Об этом ТАСС в пятницу сообщил представитель пресс-службы прокуратуры Дагестана.

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Источник: силовики провели обыск в доме главы бюро медико-социальной экспертизы Дагестана

"Советский районный суд города Махачкалы удовлетворил ходатайства следствия об отстранении от занимаемых должностей руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана, его заместителя и еще трех сотрудников", - сказал собеседник агентства.

В конце мая в отношении Махачева и нескольких его подчиненных были возбуждены уголовные дела. В доме Махачева провели обыск, сам чиновник скрылся от правоохранительных органов. Позднее были задержаны три заместителя Махачева. Магомед Махачев объявлен в международный розыск.

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