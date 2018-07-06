Суд вынес приговор виновнику унесшего 7 жизней ДТП под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Гвардейский районный суд Калининградской области в пятницу приговорил 35-летнего местного жителя, виновного в ДТП с участием маршрутного такси, при котором семь человек погибли, а десять - пострадали, к четырем годам и семи месяцам лишения свободы, сообщила пресс-служба суда.

Как сообщалось, 22 сентября 2017 года около 19:20 местного времени на федеральной автодороге Калининград- Черняховск-Нестеров, в районе поселка Солдатово Гвардейского района, 34-летний местный житель, управляя автомобилем марки "Мерседес", неверно выбрал скоростной режим, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом. В результате столкновения водитель микроавтобуса и шесть пассажиров, находившихся в салоне, от полученных травм погибли на месте ДТП, десять пассажиров микроавтобуса, а также малолетняя пассажирка внедорожника получили телесные повреждения различной степени тяжести.

"Калининградец осужден по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), он приговорен к четырем годам и семи месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года, с отбыванием наказания в колонии общего режима", - уточнили в районном суде.