Семьям погибших в ДТП под Калининградом выплатят по 250 тыс. рублей

КАЛИНИНГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Семьи погибших в ДТП на трассе Калининград - Черняховск - Нестеров получат материальную помощь в размере 250 тыс. рублей. Решение принято губернатором области Антоном Алихановым, сообщила в субботу пресс-служба областного правительства.

"Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Принято решение оказать материальную помощь каждой семье погибших - по 250 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что Алиханов поручил министерству социальной политики области и руководителям муниципальных образований определить меры поддержки пострадавшим.

В связи с ЧП в регионе отменены увеселительные мероприятия. Объявлено о переносе праздника тыквы в Багратионовском городском округе, чемпионата фейерверков в Зеленоградске. Благотворительный фонд "Верю в чудо", ГТРК "Калининград" и медиахолдинг "Западная пресса" проводят благотворительный марафон по сбору средств для пострадавших.

Пассажирский микроавтобус и внедорожник Mercedes столкнулись в пятницу около 20:30 мск на автотрассе А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров у населенного пункта Солдатово. В результате погибли семь человек, включая водителя микроавтобуса. Девять человек госпитализированы. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд внедорожника на встречную полосу.