Семьям погибших в ДТП под Калининградом выплатят по 250 тыс. рублей

Хоккеист Трунев: "Спартаку" необходимо поправить игру в оборонеСпорт 23 сентября, 16:28
Плющенко: Сотникова не нуждается в операции, фигуристка возобновила тренировкиСпорт 23 сентября, 16:21
Характер повреждения капитана ХК "Спартак" Калинина станет известен после МРТСпорт 23 сентября, 16:18
Общие прения 72-й сессии Генассамблеи ООН. День пятый. ВидеотрансляцияМеждународная панорама 23 сентября, 16:02
В Краснодарское училище военных летчиков зачислены девушки из 11 регионовАрмия и ОПК 23 сентября, 15:57
Соперник "Спартака" в Лиге чемпионов "Севилья" проиграла "Атлетико" в чемпионате ИспанииСпорт 23 сентября, 15:55
Босниец Джумхур вышел в финал теннисного турнира в Санкт-ПетербургеСпорт 23 сентября, 15:36
Хрюнов: Чахкиеву давно следовало завершить карьеру в боксеСпорт 23 сентября, 15:28
Хет-трик Трунева помог "Спартаку" победить "Куньлунь" в матче КХЛСпорт 23 сентября, 15:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Семьи погибших в ДТП на трассе Калининград - Черняховск - Нестеров получат материальную помощь в размере 250 тыс. рублей. Решение принято губернатором области Антоном Алихановым, сообщила в субботу пресс-служба областного правительства.
"Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Принято решение оказать материальную помощь каждой семье погибших - по 250 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что Алиханов поручил министерству социальной политики области и руководителям муниципальных образований определить меры поддержки пострадавшим.
В связи с ЧП в регионе отменены увеселительные мероприятия. Объявлено о переносе праздника тыквы в Багратионовском городском округе, чемпионата фейерверков в Зеленоградске. Благотворительный фонд "Верю в чудо", ГТРК "Калининград" и медиахолдинг "Западная пресса" проводят благотворительный марафон по сбору средств для пострадавших.
Пассажирский микроавтобус и внедорожник Mercedes столкнулись в пятницу около 20:30 мск на автотрассе А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров у населенного пункта Солдатово. В результате погибли семь человек, включая водителя микроавтобуса. Девять человек госпитализированы. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд внедорожника на встречную полосу.