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Власти Калининградской области проверят перевозчиков после ДТП с семью погибшими

Происшествия
23 сентября, 13:37 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 23, сентября. /ТАСС

Также в понедельник будет принято решение об ужесточении контроля за деятельностью перевозчиков

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КАЛИНИНГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Калининградской области инициируют дополнительные проверки перевозчиков в связи с ДТП на трассе Калининград - Черняховск - Нестеров, в результате которого погибли семь человек и пострадали еще девять. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства.

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"В понедельник будет проведено совещание, на котором будет приниматься решение об инициировании новых проверок перевозчиков и ужесточении контроля за их деятельностью", - сказали в пресс-службе, отметив, что контроль за работой перевозчиков осуществляется на постоянной основе.

В пресс-службе добавили, что правительство области "владеет полной информацией" по ДТП, проведены совещания с заинтересованными ведомствами.

Пассажирский микроавтобус и внедорожник Mercedes столкнулись в пятницу около 20:30 мск на автотрассе А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров у населенного пункта Солдатово. В результате погибли семь человек, включая водителя микроавтобуса. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд внедорожника на встречную полосу. Водитель Mercedes помещен в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц" УК РФ.

Региональным следственным управлением СК начата доследственная проверка. Прокуратура области проводит проверку информации о том, что погибший водитель микроавтобуса занимался частным извозом, не имея лицензии на пассажирские перевозки.

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