ДТП под Калининградом с семью жертвами стало третьим на этом участке за неделю

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КАЛИНИНГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Крупная авария под Калининградом в пятницу вечером, в результате которой погибли семь человек и 10 пострадали, стала третьей на этом участке автотрассы, сообщили ТАСС в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС России по региону.
"ДТП с семью погибшими пассажирами микроавтобуса стало третьей аварией с участием автотранспорта на этом участке дороги А-229 Калининград - Черняховск", - сказал сотрудник ЦУКС.
Собеседник отметил, что две предыдущие аварии "обошлись без погибших, но пострадавшие в них были". "Участок дороги там очень непростой, трасса идет на сужение, и очень важно быть предельно внимательным даже при соблюдении скоростного режима", - заметил он.
А-229 - автомобильная дорога общего пользования федерального значения Калининград - Черняховск - Нестеров до границы с Литвой. На дороге, согласно данным в открытых источниках, есть опасные участки с крутыми подъемами и спусками.