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Адвокат Конновой указал на роль СМИ в отмене дела о продаже психотропов

Происшествия
6 июля, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Ранее МВД отметило постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Большую роль в отмене уголовного дела о распространении наркотиков, которое было возбуждено против одинокой матери ребенка с инвалидностью Екатерины Конновой, сыграл общественный резонанс и журналисты, считает адвокат Юрий Манукян.

Ранее МВД отменило постановление о возбуждении уголовного дела о продаже психотропных веществ в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, которая перепродавала пять микроклизм с несертифицированным в России диазепамом. Его используют при эпилепсии у детей.

"В этом деле огромную роль сыграли СМИ и общественный резонанс. Екатерина сказала, что она абсолютно счастлива. У нее сегодня день рождения, и это лучший подарок в жизни", - сказал ТАСС Манукян.

Адвокат отметил, что на данный момент официального постановления о прекращении уголовного дела не поступало, они ожидают его получить в ближайшее время.

У Конновой двое детей. Лекарство предназначалось младшему шестилетнему сыну для купирования эпилептических приступов и судорог, которые могут происходить несколько раз в день. У мальчика тяжелые и множественные нарушения: врожденное отсутствие пищевода, ДЦП, проблемы со зрением и другие сопутствующие заболевания. Молодая женщина приобрела лекарство в группе в соцсети "ВКонтакте", где обсуждаются проблемы людей с эпилепсией, использовав часть приобретенного препарата, женщина вынуждена была продать остатки.

По информации защиты, она перепродавала их в той же группе "ВКонтакте". Покупателем оказались представители полиции, против нее было возбуждено уголовное дело. В защиту Конновой выступили благотворительные организации и чиновники.

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