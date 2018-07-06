В Сочи восстановлено движение по федеральной трассе, ограниченное после ливня

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Движение по федеральной трассе А-147, соединяющей Адлер и Сочи, ранее ограниченное после сильного дождя, восстановлено в полном объеме. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба управления дорог "Черноморье".

В пятницу в Сочи за час выпала треть месячной нормы осадков. Подтопленными оказались два дорожных участка - на улице Гастелло и на федеральной трассе, которая является основной дорогой между Сочи и Адлерским районом, где проходят матчи чемпионата мира по футболу и живут многие болельщики. В районе подтопленных участков наблюдаются пробки.

"Движение на подтопленном участке федеральной трассы А-147 в Адлерском районе возобновлено в штатном режиме. Сотрудники дорожных служб продолжают ликвидировать последствия локального подтопления", - говорится в сообщении.

После ливня движение происходило не по четырем, а по двум полосам - по одной в каждом направлении. Как сообщает корр. ТАСС, пробки на трассе начинаются уже на выезде из Олимпийского парка - самой удаленной от центра части Адлера. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", затор в обе стороны уже растянулся на несколько километров.