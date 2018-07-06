СМИ: поиски пропавших при крушении судна у Пхукета снова приостановлены из-за погоды

БАНГКОК, 6 июля. /ТАСС/. Поиски людей, пропавших при крушении судна "Феникс" у берегов острова Пхукет, снова приостановлены из-за плохих погодных условий. Как сообщил в пятницу телеканал Thai PBS, 23 человека до сих пор не найдены.

Отмечается, что помимо плохой погоды поиски осложняет наступившее темное время суток. Предполагается, что операция возобновится 7 июля в 05:00 по местному времени (01:00 мск). Вместе с тем власти планируют поднять затонувшее судно при помощи корабля, оснащенного краном, и нескольких траулеров.

Ранее газета The Nation сообщила, что число жертв крушения судна у берегов таиландского острова Пхукет возросло до 40, еще 16 туристов числятся пропавшими без вести. Спасены были 49 человек. Согласно информации газеты, на борту "Феникса" находилось 105 человек - 93 пассажира и 12 членов экипажа и гиды.

По данным посольства РФ в Бангкоке, на затонувшем судне, согласно спискам пассажиров, "не было российских граждан". Вне перечня были двое американцев, чьи паспорта сейчас находятся в местной полиции.