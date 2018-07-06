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Полиция Канады арестовала водителя грузовика, протаранившего автобус с хоккейной командой

Происшествия
6 июля, 23:58 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 6, июля. /ТАСС

Джаскирату Сидху предъявили 29 обвинений

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ОТТАВА, 6 июля. /ТАСС/. Канадская полиция предъявила обвинения и взяла под стражу водителя многотонной фуры, которая в апреле этого года протаранила автобус с юниорской хоккейной командой "Гумбольт Бронкос". Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC.

29-летнему Джаскирату Сидху предъявлены 29 обвинений - 16 из них связаны с опасным вождением, повлекшим гибель людей, 13 пунктов обвинения касаются опасного вождения транспортного средства, которое привело к ранению людей. Как ожидается, на следующей неделе он предстанет перед судом. До этого времени полиция не будет разглашать детали трехмесячного расследования, по итогам которого Сидх был арестован 6 июля в своем доме в Калгари (провинция Альберта).

Авария произошла 6 апреля в 30 километрах к северу от города Тисдейл (провинция Саскачеван), когда тяжелый грузовик с полуприцепом на перекрестке двух дорог буквально протаранил автобус с юниорской хоккейной командой "Гумбольт Бронкос". Всего в нем в момент аварии находились 29 человек, 14 из которых погибли на месте и 15 были госпитализированы. Позже еще двое пострадавших скончались в больнице.

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