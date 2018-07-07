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СМИ: власти подтвердили гибель 38 человек при крушении судна у берегов Пхукета

Происшествия
7 июля, 15:36 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 7, июля. /ТАСС

Без вести пропали 18 туристов, пишет газета The Nation со ссылкой на губернатора провинции Пхукет Норрапата Плодтонга

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БАНГКОК, 7 июля. /ТАСС/. Число жертв крушения туристического судна Phoenix у берегов таиландского острова Пхукет составило 38 человек. Как сообщила газета The Nation, 18 человек до сих пор не обнаружены.

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"38 погибли, еще 18 туристов пропали без вести, - сказал губернатор провинции Пхукет Норрапат Плодтонг. - Сегодня из воды было извлечено еще пять погибших".

Он подчеркнул, что параллельно "ведется идентификация тел". По его словам, "поиски пропавших людей завершатся к концу сегодняшнего дня".

Согласно информации агентства Reuters, которое ссылается на заявление таиландского правительства, число жертв кораблекрушения составляет 41, 15 - пропали без вести.

В течение всей субботы район патрулировали 13 судов, а также несколько вертолетов. Местные аквалангисты прочесывают район бедствия, им помогают 17 китайских добровольцев.

5 июля стало известно, что два туристических судна, на борту которых находились более 100 человек, попали в шторм и перевернулись у берегов Пхукета. По данным губернатора провинции, на Phoenix находились 105 человек - 93 пассажира и 12 членов экипажа и гиды, спасти удалось лишь 49 пострадавших. Посольство РФ в Бангкоке сообщило, что на нем, согласно спискам пассажиров, "не было российских граждан".

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