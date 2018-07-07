СМИ: большинство погибших при крушении судна у Пхукета были в спасательных жилетах

БАНГКОК, 7 июля. /ТАСС/. Поиски людей, пропавших при крушении судна Phoenix у берегов таиландского острова Пхукет, были возобновлены. Как сообщила в субботу газета The Nation, большинство туристов погибло, несмотря на наличие спасательных жилетов.

По последним официальным данным, при крушении судна погибли 33 человека, еще 23 продолжаются числиться пропавшими без вести. Сильный ветер и высокие волны перевернули яхту Phoenix, на которой находились в основном туристы из Китая, она легла на дно Андаманского моря. Губернатор провинции Пхукет Норрапхат Плотхонг напомнил, что спасти удалось лишь 49 пострадавших. На борту Phoenix находилось 105 человек - 93 пассажира и 12 членов экипажа и гиды.

Водолазам поручили проверить затонувшее судно в ходе миссии по обнаружению тел, которая уже считалась не спасательной. Нынешняя операция заключается в исследовании моря в радиусе 10 км от местонахождения Phoenix. "В одном из помещений яхты аквалангисты обнаружили около 10 погибших, которые застряли внутри, их было сложно извлечь, поскольку судно находится на глубине 40 метров. Первая группа дайверов провела там около 45 минут, вторая отправилась позже на дополнительные поиски", - рассказал контр-адмирал Чароенпон Кумраси.

Большинство спасенных пассажиров Phoenix, которые были отправлены в больницу, уже вернулись на родину. Лишь небольшая часть из них продолжает получать медицинскую помощь в королевстве. Министр туризма и спорта Таиланда Вирасак Ковасурат сообщил, что семьи жертв кораблекрушения получат от правительства компенсацию в размере 300 тыс. батов ($9 тыс.). Кроме того, по страховке родственники погибших получат по 1 млн батов (более $30 тыс.), а пострадавшие по 500 тыс. батов ($15 тыс.).

Полиция предупредила капитана Phoenix, что ему грозят обвинения в халатности, приведшей к несчастному случаю, в результате которого пострадали и погибли люди. Он был спасен еще в минувший четверг с другими пассажирами судна.

5 июля стало известно, что два туристических судна, на борту которых находились более 100 человек, попали в шторм и перевернулись у берегов Пхукета. По данным посольства РФ в Бангкоке, на затонувшем Phoenix, согласно спискам пассажиров, "не было российских граждан". Вне перечня были двое американцев, чьи паспорта находятся в местной полиции.