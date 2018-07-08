Генпрокуратура РФ взяла на контроль борьбу с браконьерами

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России усилила контроль за сохранностью водных биоресурсов и борьбой с браконьерством в период путины осетров и лосося. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"С 2017 года в Генеральной прокуратуре создана межведомственная рабочая группа по вопросам исполнения законодательства, направленного на пресечение фактов незаконной добычи и оборота водных биологических ресурсов, - сообщил Куренной. - Заседания группы проводятся регулярно, прежде всего в преддверии путины осетров и лосося". Например, участники группы постоянно отчитываются о состоянии законности вокруг проблемы браконьерского лова байкальского омуля, добычи лосося в Амурском лимане.

По его словам, в последние два года Генпрокуратура развернула масштабную работу. "В сфере охраны водных биоресурсов, аквакультуры и сохранения рыбных запасов страны органами прокуратуры только за прошлый год вскрыто более 14 тыс. нарушений законодательства, в суды предъявлено 4,3 тыс. исков на полмиллиарда рублей. По нашим постановлениям органами следствия и дознания возбуждено 212 уголовных дел и еще десятки материалов находятся в стадии доследственных проверок и оперативных разработок", - сообщил Куренной.

Амурский лиман

Так, по словам Куренного, после обращения Генпрокуратуры к главе Минсельхоза по ситуации на Амуре, где в связи с массовым использованием рыбодобывающими предприятиями сетных орудий лова в реке Амур и Амурском лимане существует угроза падения запасов тихоокеанского лосося, поскольку сети фактически полностью перекрывают русло во время нереста рыбы, в начале июня издан приказ Минсельхоза, ограничивающий применение сетей. "Приказ в настоящее время проходит государственную регистрацию в Минюсте России", - сообщил представитель Генпрокуратуры.

"Говоря о конкретных результатах нашей деятельности также следует отметить, что прокурорами установлены нарушения требований закона, предъявляемых к хранению и реализации водных биоресурсов", - заметил Куренной. Так, в Мордовии прокуратурой ограничен доступ к сайту, предоставлявшему возможность приобретения черного амура, находящегося под угрозой исчезновения. Астраханской природоохранной прокуратурой совместно с ФСБ выявлено хранение более 25 тонн рыбной продукции без обязательной маркировки, в Магаданской области возбуждено пять уголовных дел по фактам использования поддельных ветеринарных свидетельств для легализации икры.

Учет вылова

Среди проблем представитель Генпрокуратуры назвал повсеместное неисполнение рыбодобывающими предприятиями обязанности по учету выловленных водных биоресурсов. "А вы понимаете, что это влечет бесконтрольный и нерегулируемый промысел", - заметил он.

Кроме того, по оценке Генпрокуратуры, многочисленные правонарушения в сфере рыболовства стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения обязанностей региональными органами власти и органами Росрыболовства. Так, региональными властями допускаются нарушения при формировании рыбопромысловых и рыбоводных участков (в ряде регионов границы рыбопромысловых участков формировались даже в пределах особо охраняемой природной территории). В свою очередь органы Росрыболовства не всегда добиваются выплаты нарушителями штрафов и даже были случаи выдачи новых разрешений на добычу при наличии неоплаченных административных штрафов за нарушения в сфере рыболовства.

Представитель Генпрокуратуры заверил, что прокурорский надзор в этой сфере будет усилен, а работа будет вестись с учетом мониторинга текущей обстановки. "Проверки мы проводим на основании планов работы Генеральной прокуратуры, обращений депутатов Госдумы, жалоб граждан, общественности, материалов активистов-экологов", - добавил он.

В России 8 июля отмечается День рыбака. Традиционно он отмечается каждое второе воскресенье июля. Праздник был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР в мае 1965 года.