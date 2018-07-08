Причиной госпитализации ребенка из лагеря в Ижевске стала вирусная инфекция

ИЖЕВСК, 8 июля. /ТАСС/. Причиной госпитализации ребенка из детского лагеря "Волна" в Ижевске стало не отравление, как сообщалось ранее, а вирусная инфекция. Об этом сказала ТАСС замминистра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева.

Вечером 7 июля около 20 детей, отдыхавших в лагере "Волна", обратились в медпункт с жалобами на тошноту и рвоту.

"Говорить об отравлении некорректно. Один ребенок госпитализирован с вирусной инфекцией, которая не была связана с приемом пищи. Ребенок находится в больнице в состоянии легкой степени тяжести", - отметила собеседница.

Уполномоченный при главе Удмуртии по правам ребенка Ольга Авдеева сообщила ТАСС, что накануне из лагеря были доставлены в больницу шесть детей, пять из них сразу были отпущены домой, так как их здоровью ничего не угрожало, а один госпитализирован. Остальным обратившимся в медпункт госпитализация не потребовалась, их самочувствие находится в норме.

"Все дети [в лагере] обследованы, заболевших, кроме госпитализированного ребенка, нет", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства Удмуртии.

По данным прокуратуры, лагерь начал работать 2 июля без разрешительных документов. В настоящее время лагерь закрыт, дети разъезжаются по домам. Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что лагерь является частным.