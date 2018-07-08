Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Причиной госпитализации ребенка из лагеря в Ижевске стала вирусная инфекция

Происшествия
8 июля, 15:54 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 8, июля. /ТАСС

Состояние ребенка оценивается как легкой степени тяжести, сообщила замминистра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИЖЕВСК, 8 июля. /ТАСС/. Причиной госпитализации ребенка из детского лагеря "Волна" в Ижевске стало не отравление, как сообщалось ранее, а вирусная инфекция. Об этом сказала ТАСС замминистра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева.

Вечером 7 июля около 20 детей, отдыхавших в лагере "Волна", обратились в медпункт с жалобами на тошноту и рвоту.

"Говорить об отравлении некорректно. Один ребенок госпитализирован с вирусной инфекцией, которая не была связана с приемом пищи. Ребенок находится в больнице в состоянии легкой степени тяжести", - отметила собеседница.

Уполномоченный при главе Удмуртии по правам ребенка Ольга Авдеева сообщила ТАСС, что накануне из лагеря были доставлены в больницу шесть детей, пять из них сразу были отпущены домой, так как их здоровью ничего не угрожало, а один госпитализирован. Остальным обратившимся в медпункт госпитализация не потребовалась, их самочувствие находится в норме.

"Все дети [в лагере] обследованы, заболевших, кроме госпитализированного ребенка, нет", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства Удмуртии.

По данным прокуратуры, лагерь начал работать 2 июля без разрешительных документов. В настоящее время лагерь закрыт, дети разъезжаются по домам. Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что лагерь является частным.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Удмуртия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: спасатели вывели первых школьников из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
2
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
3
Задержан руководитель первой пожарной группы, прибывшей к "Зимней вишне"
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
"АвтоВАЗ" вернет владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость по решению суда
6
Два боевых корабля ВМС США вошли в Черное море для участия в учениях с Украиной
7
Два человека погибли в ДТП под Орлом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!