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МВД Крыма начало проверку после ДТП с тремя погибшими и тремя пострадавшими

Происшествия
9 июля, 0:57 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля./ТАСС

По предварительным данным, аварийную ситуацию на дороге создал водитель мотоцикла, нарушивший ПДД

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля./ТАСС/. Министерство внутренних дел Республики Крым начало проверку по факту крупного ДТП, в котором погибли три человека, в том числе ребенок и пострадали еще трое, сообщила в понедельник ТАСС руководитель пресс-службы республиканского МВД Ольга Кондрашова.

Она отметила, что ДТП с участием шести транспортных средств произошло в воскресенье около 22:00 мск на границе Красногвардейского и Симферопольского районов у села Новоандреевка на трассе Симферополь - Джанкой.

"В настоящее время сотрудники УБИГДД устанавливают обстоятельства произошедшего. Сотрудниками полиции предпринимаются все меры для обеспечения безопасного движения автотранспорта в районе ДТП. По результатам проверки будет принято решение в рамках действующего законодательства", - сказала руководитель пресс-службы.

По предварительной информации, отметила Кондрашова, аварийную ситуацию на дороге создал водитель мотоцикла, нарушивший правила дорожного движения.

Пострадавшие в ДТП с участием пяти автомобилей и мотоцикла доставлены в 6-ю городскую больницу скорой помощи Симферополя.

Ранее Главное управление МЧС по региону сообщало, что в ликвидации последствий аварии задействованы 20 человек и восемь единиц техники.

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