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СМИ: в Японии кремировали тело основателя секты "Аум Синрикё"

Происшествия
9 июля, 3:51 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 9, июля. /ТАСС

Теперь японским властям необходимо будет решить, как поступить с его прахом

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ТОКИО, 9 июля. /ТАСС/. Тело основателя экстремистской секты "Аум Синрикё" (запрещена в РФ) Тидзуо Мацумото, известного под именем Сёко Асахара, кремировано. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

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Теперь японским властям необходимо будет решить, как поступить с его прахом. Ранее сообщалось, что родственники Асахары по линии бывшей жены написали официальное письмо на имя министра юстиции страны с просьбой передать прах им. Сам основатель секты перед казнью просил передать свои останки последовательницам.

На прошлой неделе в Японии были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении семи руководителей "Аум Синрикё", включая ее основателя. Самой известной вылазкой экстремистов стала газовая атака в метро Токио 20 марта 1995 года, когда члены секты распылили зарин в пяти составах токийской подземки. Тогда погибли 13 человек, более 6,3 тыс. пострадали.

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