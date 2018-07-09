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СМИ: в Таиланде готовятся возобновить эвакуацию людей из пещеры Кхао Луанг

Происшествия
9 июля, 7:12 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 9, июля. /ТАСС

Также ожидается, что место спасательной операции посетит премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча

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БАНГКОК, 9 июля. /ТАСС/. Спасатели в Таиланде готовятся к возобновлению эвакуации из пещеры Кхао Луанг оставшихся девяти человек, которые находятся внутри более двух недель. Как сообщила в понедельник газета Khaosod, четыре мальчика, спасенных накануне, чувствуют себя хорошо.

Предполагается, что водолазы отправятся в подземелье в ближайшее время, сама эвакуация должна возобновиться до 17:00 по местному времени (13:00 мск). Вместе с тем не сообщается, сколько человек спасатели планируют вывести в понедельник. Отмечается, что весь процесс идет быстрее, чем ожидалось. Возможно, это связано с прогнозами метеорологов, согласно которым сильные ливни вернутся в регион в среду и четверг.

Ожидается, что сегодня место операции посетит премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча. По словам министра внутренних дел Анупонга Паочинда, утром в понедельник уже проведена встреча спасателей, дана оценка сложившейся ситуации и намечены дальнейшие действия специалистов. Он сказал, что миссии должны быть предоставлены все полномочия для принятия собственных решений относительно сроков проведения эвакуации. Министр пояснил, что экспертам необходимо время на подготовку оборудования, размещение кислородных баллонов и погружения в пещеру.

Накануне 90 водолазов были задействованы в выводе на поверхность четырех детей, которым пришлось преодолеть 4 км извилистых, местами полностью затопленных путей. После эвакуации все они были доставлены в больницу. Состояние одного из них вызывало опасения, однако сейчас оно стабилизировалось и не представляет опасности.

В некоторых СМИ стала появляться информация, что одним из эвакуированных может быть 25-летний тренер, однако официального подтверждения этому нет. По данным газеты The Nation, родственники, находящиеся возле пещеры, до сих пор не знают, чьих детей уже успели вывести.

23 июня сотрудники национального парка обнаружили возле входа в пещеру мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие.

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