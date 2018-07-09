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Ограбившие журналиста Би-би-си в Москве расплатились в магазине украденными у него картами

Происшествия
9 июля, 14:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Накануне с карт было списано 520 фунтов стерлингов

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Мужчины,предположительно ограбившие корреспондента Би-би-си в Москве, успели воспользоваться его банковскими картами, заплатив в супермаркете около 520 фунтов за купленные товары. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"С двух украденных банковских карт в пятницу утром произошло списание 520 фунтов стерлингов в супермаркете на Николоямской улице", - сказал собеседник агентства.

6 июня в районе Театральной площади журналист остановил машину, после чего по пути водитель посадил в нее еще одного мужчину, сказав, что это его друг. Второй пассажир предложил потерпевшему выпить кофе, от которого пассажир потерял сознание. Воспользовавшись его состоянием, злоумышленники похитили принадлежащее британцу имущество. "У корреспондента Би-би-си, приехавшего в Россию для освещения чемпионата мира по футболу, также был украден iPhone 8, общая сумма ущерба составила 80 тыс. рублей", - уточнил собеседник агентства.

7 июня двое подозреваемых были задержаны. "Ими оказались 34-летний уроженец Республики Армения и 37-летний уроженец Удмуртской Республики. Оба постоянно проживают в Москве. Подозреваемые признали вину в содеянном", - сказал источник.

Ранее в ГУ МВД по Москве сообщили ТАСС, что 6 июля к врачам обратился гражданин Великобритании. По его словам, около 03:30 мск 6 июля он сел в такси, где неизвестные предложили ему кофе. После употребления напитка он потерял сознание, а проснувшись обнаружил отсутствие личных вещей. По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 7 июля сообщила ТАСС, что в рамках производства по уголовному делу установлено, что двое злоумышленников занимались нелегальным извозом с использованием личного автомобиля.

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