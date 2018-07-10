Около 1,2 тыс. жителей Читы остались без электроснабжения из-за паводка

ЧИТА, 10 июля. /ТАСС/. Около 1,2 тыс. жителей Читы из-за дождевого паводка остались без электроснабжения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Читаэнерго" (филиал ПАО "МРСК Сибири").

"В Чите по заявкам администрации и собственников отключены четыре трансформаторных подстанции. Без электроснабжения находятся ориентировочно 1,2 тыс. человек - жители улиц Малая и 3-я Шубзоводская. Энергетики обращают внимание жителей, что это вынужденная мера, направленная, в первую очередь, на безопасность людей", - сказали в пресс-службе.

Работы по подключению потребителей к электроснабжению идут в городе Шилка Забайкальского края, где в воскресенье были подтоплены 135 жилых домов. "Ориентировочно к 17:00 [11:00 мск] работы будут завершены", - добавили в пресс-службе.

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти каждый день. В воскресенье реки в регионе вышли из берегов и подтопили шесть населенных пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах. Вода зашла в 157 домов, в которых проживают 483 человека, от разгула стихии также пострадали 630 приусадебных участков домов с населением более 1,4 тыс. человек.

В ночь на вторник вода зашла на территорию 15 приусадебных участков в городе Нерчинск. В окрестностях Читы подтоплены несколько сел и дачных кооперативов, затоплены улицы вдоль реки Чита, проводится эвакуация людей.

На всей территории Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации. Синоптики прогнозируют, что 11-12 июля на регион может обрушиться вторая волна осадков.