Уровень воды в реке Чита вдвое превысил критическую отметку

ЧИТА, 10 июля. /ТАСС/. Уровень воды в разлившейся после дождей реке Чита вдвое превысил критическую отметку и остановился на показателе в 405 см, сообщили во вторник ТАСС в гидрометцентре региона.

В ночь на вторник река подтопила несколько сел и дачных кооперативов в окрестностях Читы, улицы и дворы, гаражи, мосты и проезды в краевом центре. По данным властей, эвакуировано около тысячи человек.

"Уровень воды в реке Чита достиг 405 см и остановился на этой отметке. При этом безопасным для реки считается уровень в 160 сантиметров. В реке Ингода (в которую впадает Чита - прим. ТАСС) уровень воды достиг 297 см, вода продолжает прибывать, в ближайшее время мы ожидаем выход ее на пойму", - сказали в Читинском гидрометцентре.

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно. 8 июля реки в регионе вышли из берегов и подтопили шесть населенных пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах. Вода зашла в 157 домов, в которых проживали 483 человека. От стихии также пострадали 630 приусадебных участков.

На всей территории Забайкалья действует режим чрезвычайной ситуации.

Синоптики прогнозируют, что 11-12 июля на регион может обрушиться вторая волна осадков.