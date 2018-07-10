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Уровень воды в реке Чита вдвое превысил критическую отметку

Происшествия
10 июля, 9:29 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 10, июля. /ТАСС

При этом синоптики прогнозируют в ближайшие дни вторую волну осадков в регионе

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ЧИТА, 10 июля. /ТАСС/. Уровень воды в разлившейся после дождей реке Чита вдвое превысил критическую отметку и остановился на показателе в 405 см, сообщили во вторник ТАСС в гидрометцентре региона.

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В ночь на вторник река подтопила несколько сел и дачных кооперативов в окрестностях Читы, улицы и дворы, гаражи, мосты и проезды в краевом центре. По данным властей, эвакуировано около тысячи человек.

"Уровень воды в реке Чита достиг 405 см и остановился на этой отметке. При этом безопасным для реки считается уровень в 160 сантиметров. В реке Ингода (в которую впадает Чита - прим. ТАСС) уровень воды достиг 297 см, вода продолжает прибывать, в ближайшее время мы ожидаем выход ее на пойму", - сказали в Читинском гидрометцентре.

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно. 8 июля реки в регионе вышли из берегов и подтопили шесть населенных пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах. Вода зашла в 157 домов, в которых проживали 483 человека. От стихии также пострадали 630 приусадебных участков.

На всей территории Забайкалья действует режим чрезвычайной ситуации.

Синоптики прогнозируют, что 11-12 июля на регион может обрушиться вторая волна осадков.

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