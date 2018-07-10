Защита обжалует в кассации арест экс-члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Защита бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан обжалует в кассации ее арест по уголовному делу о шпионаже в пользу Румынии. Об этом ТАСС сообщил адвокат Цуркан Иван Павлов.

"Защита решила подавать кассационную жалобу на арест Цуркан", - сказал он.

Адвокат уточнил, что при подаче жалобы возникло препятствие, так как следователь поставил на материалы арестного дела гриф "секретно", которые хранятся в спецчасти Мосгорсуда без права доступа к ним адвокатов. "Мы обратились к председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой с просьбой разрешить доступ к документам", - рассказал Павлов.

Лефортовский суд ранее удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Цуркан меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 13 августа. Согласно данным из дипломатических источников, Цуркан ранее отказалась от гражданства Молдавии и получила румынский паспорт. МИД Румынии уже сделал запрос о причинах задержания Цуркан.

Согласно данным на странице компании, Цуркан родилась в 1974 году, окончила Международный независимый университет Молдовы и Испанский консорциум университетов IUP (диплом МВА). С 2012 года она являлась руководителем блока трейдинга ПАО "Интер РАО", владеет 0,0354% уставного капитала.

Ей инкриминируется статья 276 УК РФ ("Шпионаж"), максимальное наказание по которой составляет 20 лет лишения свободы. Согласно УК РФ, статья о шпионаже вменяется в России лишь иностранным гражданам (если в шпионаже обвиняется гражданин РФ, то ему вменяется статья о госизмене).